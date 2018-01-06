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Buradasınız : » » Üç buçuk yıl önce kaybolan uçak yeniden aranacak

Üç buçuk yıl önce kaybolan uçak yeniden aranacak

Malezya Havayolları’nın Kuala Lumpur-Pekin seferini yaparken 2014'te kaybolan uçak için tekrar arama çalışmaları başlatılacak.

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Üç buçuk yıl önce kaybolan uçak yeniden aranacak

Malezya Ulaştırma Bakanı Liow Tiong Lai, ABD şirketi Ocean Infinity'nin 3 buçuk yıl önce kaybolan uçağın enkazını Hint Okyanusu'nun güneyinde yeniden arama önerisine onay verdiklerini açıkladı.

Lai, enkazın bulunamaması halinde aramayı yapacak şirkete ödeme yapılmayacağını, şirketin uzmanlarca işaret edilen 25 bin kilometrekarelik bölgede arama yapmaya bir nevi gönüllü olduğunu söyledi.

Kuala Lumpur-Pekin seferini yapan Malezya uçağı, 8 Mart 2014'te Hint Okyanusu üzerinde kaybolmuştu. 227 yolcu ve 12 kişilik mürettebat taşıyan uçağı bin 46 gün süren arama çalışmaları, geçen yıl ocak ayında durdurulmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: yolcu uçağı, Malezya, hint okyanusu
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