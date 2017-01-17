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Buradasınız : » » 'Türkiye yatırımları hak eden bir ülke'

'Türkiye yatırımları hak eden bir ülke'

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Nöther, Türkiye ekonomisi hakkında yaptığı konuşmada verileri örnek göstererek Türkiye'nin yatırımları hak ettiğini söyledi.

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Türkiye yatırımları hak eden bir ülke

Alman devlet radyosuna yaptığı açıklamada, Türkiye'de OHAL kapsamında alınan önlemlerin uzun süreceğine dair endişesinin olmadığını söyleyen Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Jan Nöther, yatırımcıların Türkiye'de yatırım yapmakta çekingen davrandığını ancak güven duygusunun tekrar sağlanacağını söyledi.

Nöther, "Bu ülke yatırım yapılmasını hak ediyor. Şu andaki siyasi ortamda bu görülmese de çok sayıdaki genel veri bunu söylüyor." diye konuştu.

"Diyalog şart"

Jan Nöther, Almanya'nın Türkiye'ye yönelik yatırımları hakkında ise "Ben zor zamanlarda diyaloğun çok önemli olduğunu düşünüyorum ve özellikle de Alman yatırımcılar Türk ortaklarının geleceğe yönelik önünü açmak için birtakım adımlar atıyor." ifadesini kullandı.

"Burada kalifiye bulma imkanımız var"

Türkiye'de faaliyet gösteren Alman yazılım şirketi SAP'nin Başkan Yardımcısı Franz Faerber de Nöther'in Türkiye hakkındaki olumlu görüşlerini destekledi.

Faerber, "İstanbul'da 17 milyon kişi yaşıyor. Bu genç ve eğitimli bireyler bakımından büyük bir fırsat sunuyor. Rekabet durumu, iyi eğitimli insanların aranıp da bulunamadığı ülkelerdeki gibi değil. Burada gerçekten kalifiye bulma imkanımız var." dedi. 

Etiketler: türkiye, almanya, alman devlet radyosu, alman türk ticaret ve sanayi odası genel sekreteri, jan nöther
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