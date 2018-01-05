Türkiye ile Fransa arasında füze savunma anlaşması imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Paris'teki görüşmesi esnasında iki ülke arasında daha yakın işbirliği yolunda stratejik bir anlaşma sağlandı.

EUROSAM ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi Aşama-B Sözleşmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un huzurunda imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sabah Fransa'ya gitmeden önce yaptığı açıklamada, "Savunma sanayi ve enerji de dahil olmak üzere tüm alanlarda iş birliğimizi ilerletmeye hazırız. Savunma sanayinde özellikle çok önemsediğim Fransa, Türkiye, İtalya üçlü olarak EUROSAM konusunda atacağımız adım çok çok önemli. Bugün onu tekrar ele alacağız." demişti.

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