  • 07 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Tunus'ta askeri helikopter düştü: 1 ölü

Tunus'un doğusunda meydana gelen helikopter kazasında bir asker öldü.

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Tunusta askeri helikopter düştü: 1 ölü

Tunus'un doğusunda askeri helikopterin kalkışı esnasında, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı, düşmesi sonucu mürettebattan 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Nabil vilayetine bağlı üniversite hastanesinde görev yapan Doktor Sami er-Refik yaptığı açıklamada, askeri helikopterin düşmesi sonucu hastaneye getirilen askerlerden birinin öldüğünü, iki askerin ise yaralı olduğunu söyledi.

Askerlerin vücutlarındaki kırıklar nedeniyle durumlarının ciddi olduğunu ifade eden Refik, yaralıların başkentteki askeri hastaneye nakledildiklerini aktardı.

Öte yandan, Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Bilhasan el-Veslati, ülkenin doğusundaki Suse vilayetine bağlı askeri bir üstten havalanan helikopterin kalkış sırasında düştüğünü doğruladı.

Helikopterdeki askerlerin hastaneye kaldırıldığını bildiren Veslati, askerlerin sağlık durumlarına ilişkin detay vermekten kaçındı.

AA

Etiketler: Tunus, askeri helikopter, helikopter kazası
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