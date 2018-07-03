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Trump'tan ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'na "cadı avı" suçlaması

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) 680 milyon telefon çağrı kaydını ve mesajını silmesiyle ilgili, "Bu denli bir rezalet. Cadı avı devam ediyor." dedi.

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Trumptan ABD Ulusal Güvenlik Ajansına &quot;cadı avı&quot; suçlaması

ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) yabancı casusluk faaliyetlerini takip ettiği telefon kayıtlarının da bulunduğu veri tabanının "teknik aksaklıklardan" dolayı silindiğini duyurmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, kuruma yüklendi.

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Donald Trump, "Vay be! NSA 680 milyon telefon çağrısı ve mesaj kaydını sildi. Mahremiyet ihlali mi? Teknik düzensizlikleri bahane gösteriyorlar. Bu denli bir rezalet. Cadı avı devam ediyor." ifadelerini kullandı.

NSA, teknik aksaklıklar nedeniyle yetkileri olmadığı halde bazı kişileri dinlemiş olma ihtimaline karşı, 2015 yılından bu yana toplanan tüm telefon çağrıları ve kısa mesaj kayıtlarını sileceğini açıklamıştı.

Silinecek kayıtların arasında, Rusya'nın 2016'daki ABD başkanlık seçimlerine karıştığına ilişkin soruşturmada kanıt sayılabilecek kayıtların olup olmadığı bilinmiyor.

NSA ağrılıklı olarak yabancı casusluk faaliyetlerini takip etmek amacıyla ülke içinde ve dışında kayıt topluyor.

NSA, aynı zamanda, Rusya'nın, ABD başkanlık seçimleri sürecinde, "Amerikan demokrasisine zarar vermek" ve "Trump'ın lehine, Demokrat aday Hillary Clinton'a karşı karalama kampanyaları yapmak" üzere faaliyet yürüttüğü iddialarını destekleyen istihbarat kurumlarından biri olarak biliniyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: abd başkanı donald trump, abd ulusal güvenlik ajansı, cadı avı
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