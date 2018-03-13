Trump'ın görevden alması Tillerson için de sürpriz oldu

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'a Afrika ziyaretinde eşlik eden Kamu Diplomasisinden Sorumlu Müsteşarı Steve Goldstein, yazılı açıklama yaptı.

Goldstein, Bakan Tillerson'un görevde kalmayı istediğini söyledi.

"Mevkidaşlarıyla çok iyi ilişkiler kurmuştu ve bundan zevk alıyordu. Dışişleri Bakanlığındaki görev arkadaşlarını özleyecek."

Trump ile Tillerson henüz görüşmedi

Tillerson'un neden görevden alındığını bilmediğini de sözlerine ekleyen Steve Goldstein şunları söyledi:

"Bakan, Başkan ile bu sabah henüz görüşmedi ve görevden alınmasının sebebini bilmiyor fakat kendisine hizmet etme imkanı verilmesinden dolayı memnun. Bu göreve çağrılmış olmanın kutsal olduğunu düşünüyor ve pişman değil."

Uzun süredir gerginlik hakimdi

Görevden alınan Tillerson ile Trump arasındaki ilişkilerin iyi gitmediği uzun süredir biliniyordu.

Dışişleri Bakanlığı görevinden alınan Tillerson, sağlık sorunu yaşadığını gerekçe göstererek Afrika gezisini kısa kesmiş ve Trump'ın açıklamasından birkaç saat önce Washington'a dönmüştü.

Tillerson Twitter'dan öğrendi

Karar onun için de sürpriz oldu. Zira Tillerson, konuyla ilgili ilk açıklamasında, "neden görevden alındığımı bilmiyorum, Twitter'dan öğrendim" dedi.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı görevden alarak yerine ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Başkanı Mike Pompeo'yu getireceğini açıklamıştı.

Trump, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Tillerson'a hizmetlerinden ötürü teşekkür ederek, Pompeo'nun, ABD'nin yeni dışişleri bakanı olacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA