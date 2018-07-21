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Trump'ın eski danışmanı Bannon: Trump Erdoğan gibi güçlü liderleri beğeniyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski başdanışmanı Steve Bannon, CNBC'de katıldığı programda Trump'ın Erdoğan, Putin ve Şi Cinping gibi güçlü liderleri beğendiğini açıkladı.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın eski başdanışmanı Steve Bannon, CNBC televizyonunda, Trump hakkında merak edilen soruları yanıtladı.

Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den hoşlanan bir görüntü çizdiği yorumlarını değerlendiren Bannon, "Trump güçlü kişilikleri beğeniyor. Çin Devlet Başkanı Şi'yi beğeniyor, Erdoğan'ı beğeniyor ve Putin'i de beğeniyor. Çünkü güçlü liderleri beğeniyor. Önceliği kendi ülkelerine veren, bu yolda devam eden, milliyetçi, başkalarının ne dediğini önemsemeyen liderler" yorumunu yaptı.

Trump ve Putin, 16 Temmuz'da Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya gelmişti. İki lider, yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlemişti.

Kaynak: TRT Haber

   

Etiketler: Trump, Putin, erdoğan, Donald Trump, cnbc
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