Trump: Serbest ticaret karşılıklı değilse aptal ticaretidir

Kanada'da yapılan G-7 Liderler Zirvesi'nde, ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi kararı nedeniyle tırmanan gerginlik, zirvenin ardından da sürüyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile gerçekleştireceği zirve için Singapur'a giden Trump,Twitter hesabından Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu hedef aldı.

"Aptal ticareti"

Trump, Kanada'nın ülkesi ile ticaretinden fayda sağladığını hatırlattı ve Trudeau'yu dürüst olmamakla suçladı.

"Serbest ticaret karşılıklı olmadığında artık aptal ticareti olarak adlandırılacak."

Fair Trade is now to be called Fool Trade if it is not Reciprocal. According to a Canada release, they make almost 100 Billion Dollars in Trade with U.S. (guess they were bragging and got caught!). Minimum is 17B. Tax Dairy from us at 270%. Then Justin acts hurt when called out!

"Bizim üzerimizden çıkar sağlamaya çalışıyorlar"

Trump, vergi kararına tepki gösteren diğer Batılı ülkeleri de eleştirdi.

"Onları korumak için yapılan NATO harcamalarının neredeyse tamamını biz karşılıyoruz. Bu ülkeler ise çok az ödüyor ve ticarette bizim üzerimizden çıkar sağlamaya çalışıyorlar."

....And add to that the fact that the U.S. pays close to the entire cost of NATO-protecting many of these same countries that rip us off on Trade (they pay only a fraction of the cost-and laugh!). The European Union had a $151 Billion Surplus-should pay much more for Military!