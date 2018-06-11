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Trump: Serbest ticaret karşılıklı değilse aptal ticaretidir

G-7 Liderler Zirvesi ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi kararıyla adeta ticaret savaşına sahne oldu. Trump ise kararına tepki gösteren ülkeleri eleştirmeye devam ediyor.

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Trump: Serbest ticaret karşılıklı değilse aptal ticaretidir

Kanada'da yapılan G-7 Liderler Zirvesi'nde, ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi kararı nedeniyle tırmanan gerginlik, zirvenin ardından da sürüyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile gerçekleştireceği zirve için Singapur'a giden Trump,Twitter hesabından Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu hedef aldı.

"Aptal ticareti"

Trump, Kanada'nın ülkesi ile ticaretinden fayda sağladığını hatırlattı ve Trudeau'yu dürüst olmamakla suçladı.

"Serbest ticaret karşılıklı olmadığında artık aptal ticareti olarak adlandırılacak." 


"Bizim üzerimizden çıkar sağlamaya çalışıyorlar"

Trump, vergi kararına tepki gösteren diğer Batılı ülkeleri de eleştirdi.

"Onları korumak için yapılan NATO harcamalarının neredeyse tamamını biz karşılıyoruz. Bu ülkeler ise çok az ödüyor ve ticarette bizim üzerimizden çıkar sağlamaya çalışıyorlar." 


Almanya'dan tehdit gibi açıklama

Öte yandan Almanya Başbakanı Angela Merkel de ABD'ye karşı hamleye hazırlanıyor.

Gümrük vergileri ile Alman otomobillerinin hedef alınması halinde geniş çaplı önlemler alacaklarını söyledi.

Olaylı G-7'de neler oldu?

44. G-7 Liderler Zirvesi, Kanada'nın Quebec eyaletindeydi. ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum vergilerini yüksek tutma kararı tansiyonu yükseltti.

Trump'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile atıştı.

"Halkıma hakaret, itip kakılmayacağız"

Trudeau, basın toplantısında Trump'ı ağır sözlerle eleştirdi.

"ABD'nin Kanada'dan ithal edilecek çelik ve alüminyuma gümrük vergisi uygulaması Kanada halkına adeta hakaret. Kanadalılar kibardır. Biz makul insanlarız ama itip kakılmayacağız."

"İki yüzlü ve zayıf"

ABD Başkanı Trump'ın da Kanada Başbakanı'na tepkisi sert oldu, G7 Sonuç Bildirgesi'ni imzalamayacağını açıkladı.

"Başbakan Justin Trudeau, ben ayrıldıktan sonra bir basın toplantısı düzenleyip 'ABD gümrük vergilerinin adeta hakaret olduğunu' ve 'itilip kakılmayacağını' söyleyene kadar G-7 toplantılarımızda çok uysal ve nazik davrandı. Oldukça iki yüzlü ve zayıf." 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Trump, trudeau, Merkel, Kanada, g-7, abd
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