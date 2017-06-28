Trump, Paris'te "14 Temmuz Ulusal Gün" kutlamalarına katılacak

Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "14 Temmuz Ulusal Gün" kutlamalarına katılmak üzere Paris'e gideceğini açıkladı.

Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un davetini kabul ettiği belirtildi.

Trump'ın, Macron ile Champs-Elysees meydanında düzenlenecek, ABD'li askerlerin Fransız askerleri ile birlikte katılacağı geçit törenini izleyeceği ifade edildi.

Fransa'da her yıl 14 Temmuz Ulusal Gün kutlamalarının farklı bir temada yapıldığı belirtilen açıklamada, bu yıl ABD'nin Birinci Dünya Savaşı'na girişinin 100. yıl dönümünün anılacağı kaydedildi.

Macron ve Trump, geçen ay NATO ve G-7 zirvelerinde görüşmüştü.

Cumhurbaşkanı Macron, dün telefonda görüştüğü Donald Trump'ı ülkesinin 14 Temmuz Ulusal Gün kutlamalarına davet etmişti. Macron ve Trump, bu görüşmede Suriye'de kimyasal saldırı gerçekleşmesi halinde koordineli biçimde ortak karşılık verme kararı almıştı.

ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme kararı, son dönemde iki ülke arasındaki en sıkıntılı konuların başında geliyor.