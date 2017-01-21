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Trump, Obama'nın yasalarını kaldırmaya kararlı

ABD'nin 45. Başkanı Trump'ın, selefi Obama'nın İklim Eylem Planı'nı kaldırmaya kararlı olduğu bildirildi.

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Trump, Obamanın yasalarını kaldırmaya kararlı

ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump'ın, selefi Barack Obama'nın İklim Eylem Planı'nı kaldırmaya kararlı olduğu bildirildi.

Trump'ın başkanlık yeminini etmesinin ardından Beyaz Saray'ın resmi sitesinden ekonomi, enerji ve dış politika gibi konularda bir dizi duyuru yapıldı.

"Önce Amerika Enerji Planı" başlıklı duyuruda, Trump yönetiminin enerji politikalarının maliyeti düşürmeye odaklanacağı belirtilen metinde, "ABD Enerji sektörü çok uzun süre boyunca külfetli regülasyonlarla zapt edildi. Başkan Trump, İklim Eylem Planı ve ABD'nin Suları gibi zararlı ve gereksiz yasaları kaldırmaya kararlı. Bu sınırlamaların iptal edilmesi, Amerikan işçilerine ücretlerini gelecek 7 yıl boyunca 30 milyar dolar artırarak büyük yarar sağlayacak." ifadesine yer verildi.

"Kaya petrolü ve kaya gazı devrimi kucaklanacak"

Enerji politikalarının ABD'nin kullanılmayan enerji kaynaklarını değerlendireceği belirtilen metinde, şunlar kaydedildi:

"Trump yönetimi, milyonlarca Amerikalıya istihdam ve refah getirecek kaya petrolü ve kaya gazı devrimini kucaklayacak. Özellikle federal toplaklardaki tahminen 50 trilyon dolar değerindeki kullanılmayan kaya petrolü, gazı ve doğal gaz kaynaklarından faydalanmalıyız. Enerji üretiminden elde edilen gelirleri yolları, köprüleri ve kamu altyapısını yeniden inşa etmek için kullanacağız. Daha ucuz enerji Amerikan tarımına da büyük bir destek sağlayacak."

Trump'ın, Temiz Kömür Teknolojisi'ne sadık kalarak kömür endüstrisini canlandıracağı belirtilen metinde, ABD'nin enerji üretiminin artmasının ekonominin yanı sıra ulusal güvenliği de iyileştireceği vurgulandı.

Metinde, ayrıca "Başkan Trump, ABD'yi enerji alanında OPEC kartelinden ve çıkarlarımıza düşmanca yaklaşan her ülkeden kurtararak bağımsız hale getirmeye kararlı. Aynı zamanda, terörizm karşıtı stratejimiz çerçevesinde, Körfez ülkesi müttefiklerimizle pozitif bir enerji ilişkisi geliştirmeye çalışacağız" ifadelerine yer verildi.

Küresel ısınma Beyaz Saray'ın sitesinden kaldırıldı

Bu arada, Beyaz Saray'ın internet sitesinin Trump’ın yemin töreninden yaklaşık yarım saat sonra güncellenmesi ve Obama yönetiminin politikalarına yönelik bazı linklerin siteden kaldırılması dikkat çekti.

Sitede daha önce yer alan “Küresel ısınma” bölümü kaldırılan bölümlerden biri olarak kayıtlara geçti.

Etiketler: Donald Trump, obama, abd seçimler, obama yasaları
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