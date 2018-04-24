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Trump: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un "çok onurlu"

ABD Başkanı Donald Trump, "Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un "çok onurlu" ve mümkün olan en kısa sürede benimle görüşmek istiyor." dedi.

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Trump: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un &quot;çok onurlu&quot;

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la ortak açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un 'un "çok onurlu" olduğunu ve Kim'in mümkün olan en kısa zamanda kendisi ile görüşmek istediğini aktardı.

İran'ın nükleer uyarıları

Trump, İran'ın nükleer uyarılarına da cevap verdi.

"İran'la yapılan anlaşma çılgınca ve kötü bir anlaşma. Hiçbir zaman yapılmaması gerekiyordu. İran'ın füzeleri bölgede probleme neden oluyor. Yeni bir nükleer programa katılmak İran için kolay olmayacak. Eğer İran nükleer programı uygulamaya başlarsa, daha büyük problemleri olacak."

"ABD tarihinde yapılmış en kötü anlaşmalardan biri"

2015'te imzalanan nükleer anlaşma, seçim kampanyası döneminden beri Trump'ın en çok itiraz ettiği konulardan biri olarak dikkat çekiyor. Trump'a göre anlaşma, "ABD tarihinde yapılmış en kötü anlaşmalardan biri".

Son kez uzattı

ABD Başkanı Trump, ülkesinin Barack Obama döneminde İran'la imzaladığı nükleer anlaşmadan şimdilik ayrılmayacağını belirtirken, "Eğer Kongre ve müttefiklerimizle bir çözüme ulaşamazsak, o zaman anlaşma iptal edilecek. Anlaşma inceleme altındadır ve herhangi bir zamanda bizim katılımımız, Başkan olarak tarafımdan iptal edilebilir" değerlendirmesini yapmış ve Beyaz Saray, alınan kararla anlaşmanın son kez uzatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: Reuters

Etiketler: Trump, nükleer, Macron, iran, abd
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