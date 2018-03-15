TRT ve AA'dan AZERTAC'a ziyaret

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren Azerbaycan'daki ofislerinin faaliyetlerini anlatarak, TRT olarak Türk dünyasıyla ilgili haber ve programları artıracaklarını söyledi.

Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Kazancı da, AZERTAC Genel Müdürlüğündeki görüşmede, AZERTAC'ın Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği (OANA) ve Dünya Haber Ajansları Kongresi (NAWC) başkanlıklarını başarıyla sürdürmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

İki kardeş ülkenin ajanslarının güçlü iş birliği içinde olmasını önemsediklerini vurgulayan Şenol Kazancı, bundan sonra da AZERTAC ile ortak projeler yapmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

Kazancı, iki ülke arasındaki siyasi ve sosyal ilişkilerin yanı sıra ekonomik ilişkilerin de yüksek seviyede olduğuna dikkati çekti.

AZERTAC Genel Müdürü Aslanov da Azerbaycan'ın en büyük destekçisi olarak gördükleri Türkiye ile gurur duyduklarını dile getirdi.

Azerbaycan'ın da artık kalkındığını, çağdaş ve demokratik bir toplumun oluştuğunu belirten Aslan Aslanov, iki güçlü ve kardeş ülke olan Türkiye ve Azerbaycan'ın her ortamda birbirini desteklediğini ifade etti.

Son dönemde ülkesinde önemli uluslararası etkinliklerin düzenlendiğini vurgulayan Aslanov, bugünkü Azerbaycan siyasetinin temellerinin merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev tarafından atıldığını dile getirdi.

Ülkesinde medya alanında da önemli gelişmelerin yaşandığını anlatan Aslan Aslanov, Türkçe konuşan ülkelerin haber ajanslarının iş birliğini güçlendirmek gerektiğini ifade etti.

Ziyarette karşılıklı hediyeler de takdim edildi.

Kaynak: AA