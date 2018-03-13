Tillerson'un görevi 31 Mart'ta sona erecek

ABD'de Dışişleri Bakanı Rex Tillerson görevden alındı. Yerine CIA Direktörü Mike Pompeo getirildi.

Başkan Donald Trump, yaptığı görev değişikliğini Twitter'dan duyurdu.

Tillerson, görevden alınmasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığında basın toplantısı düzenledi.

Duygusal hali dikkati çeken Tillerson, Başkan Trump'ın kendisini bugün öğleden sonra Air Force uçağıyla California'ya giderken aradığını anlattı.

"Daha yapılacak çok şey var"

Tillerson, görev süresinin 31 Mart'ta sona ereceğini söyledi.

"Görev sürem 31 Mart'ta sona erecek. Bu tarihten itibaren yeni Dışişleri Bakanı göreve başlayana kadar yetkilerimi yardımcım John Sullivan'a devreceğim. Suriye'deki ateşkesler hayatları kurtardı, ancak daha yapılacak çok şey var. "

Tillerson, ABD Dışişleri Bakanlığına atanan Mike Pompeo'ya yapılacak geçiş süreci için çalışmaları başlatacağını sözlerine ekledi.

Uzun süredir gerginlik hakimdi

Görevden alınan Tillerson ile Trump arasındaki ilişkilerin iyi gitmediği uzun süredir biliniyordu.

Dışişleri Bakanlığı görevinden alınan Tillerson, sağlık sorunu yaşadığını gerekçe göstererek Afrika gezisini kısa kesmiş ve Trump'ın açıklamasından birkaç saat önce Washington'a dönmüştü.

Twitter'dan öğrendi

Karar onun için de sürpriz oldu. Tillerson, konuyla ilgili ilk açıklamasında, "Neden görevden alındığımı bilmiyorum, Twitter'dan öğrendim" dedi.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı görevden alarak yerine ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Başkanı Mike Pompeo'yu getireceğini açıklamıştı.

Trump, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Tillerson'a hizmetlerinden ötürü teşekkür ederek, Pompeo'nun, ABD'nin yeni dışişleri bakanı olacağını duyurmuştu.

Kaynak: TRT Haber