Tillerson'dan Havana büyükelçiliği kapatılabilir açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Donald Trump yönetiminin, ABD'li diplomatların bilinmeyen bir şekilde işitme kaybı yaşadığı Havana Büyükelçiliğini kapatmayı değerlendirdiğini duyurdu.

Tillerson, CBS televizyonunda katıldığı bir programda, ülkesinin 50 yıl aradan sonra Küba'da 14 Ağustos 2015'te açtığı Havana Büyükelçiliğini kapatma konusunu değerlendirdiklerini bildirdi.

Dışişleri Bakanı, büyükelçiliğin kapatılma olasılığı için, "Şu an için değerlendiriyoruz. Bazı bireylerin gördüğü zarar çok ciddi bir mesele. Bu insanların bazılarını ülkeye geri getirdik. Değerlendiriliyor." ifadesini kullandı.

Rex Tillerson'ın yorumları, ABD yönetiminin Havana Büyükelçiliğinde yaşanan olaylara karşı en sert tepkisi oldu.

ABD'nin Havana'daki büyükelçiliğinde ağustos ayından bu yana diplomatlar ve aile üyelerinin aralarında bulunduğu 21 kişi bilinmeyen nedenlerle işitme kaybı, beyin sarsıntısı veya bulantı, baş ağrısı ve kulak çınlanması gibi durumlardan muzdarip olmuştu.

Diplomatların sağırlığa yol açabilen bir tür sonik cihaz ile saldırıya uğradığı iddia ediliyor.