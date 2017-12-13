Tillerson: Son 1 yılda hiçbir diplomatik kazanımımız yok

ABD'nin başkenti Washington'da Amerikan misyon çalışanlarına hitap eden ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ilk bir yılda hiçbir diplomatik kazanım elde edemediklerini söyledi.

Diplomasiye ABD'nin bir numarası olarak başlamasının zorluğundan bahseden Tillerson diplomasinin basit bir iş olmadığını da ekledi.

Dışişleri Bakanlığı'nı yeni yeni tanımaya başladığını belirten Tillerson, geçen 1 yıl içerisinde kişileri ve işleyişi öğrenmeye çalıştığını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı çalışanlarının isteklerini dinlediğini ve önümüzdeki yıldan itibaren bunları uygulayacağını belirten Tillerson görevde kalacağını ima etti.

ABD basını ise Tillerson'un günlerinin sayılı olduğu konusunda hemfikir.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir diplomat Tillerson'a gönderdiği istifa mektubunda Trump yönetiminin güvensiz yaklaşımı nedeniyle istifa ettiğini belirtti.

Amerikalı diplomat Elizabeth Shackelford, başka istifaların da yolda olduğunu iddia etti.

Kaynak: TRT Haber

