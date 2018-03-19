TİKA, savaş mağduru çocukların yüzünü güldürdü

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kolombiya'daki Quindio Üniversitesinin Çocuk Çalışmaları birimine çocuk eğitim salonları ve çocuk yemekhanesi kurarak, eğitim malzemesi yardımında bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlık, Armania kentindeki devlet üniversitesi Quindio'nun Çocuk Çalışmaları biriminin, "Çocukların Şiddetten Korunması ve Çocuk Çalışmaları Programının" faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla çocuk eğitim salonları yapıldı.

Program kapsamında, üniversitenin içine eğitim ve oyun odaları ile çocuk yemekhanesi kuruldu ve eğitim malzemesi sağlandı.

TİKA yetkilileri, Quindio Üniversitesi Rektörü Jose Fernando Echeverry Murillo, Kolombiya Aile Politikaları Enstitüsü Bölge Direktörü Adriana Echeverri Gonzalez, Quindio Üniversitesi Sosyal Kalkınma Departmanı Yönetimi, akademisyenler ve programdan faydalanan çocuklarla da bir araya geldi.

Sosyal Kalkınma Departmanı Başkan Yardımcısı Luis Fernando Polanía Obando, Çocuk Çalışmaları Programı'na yapılan bu katkının, Quindio eyaletine bağlı savaş mağduru 12’den fazla belediyeden gelen çocuğun ve ailelerinin faydalanması için kullanılacağını belirterek, yardımlar için bölge halkı ve üniversite adına TİKA'ya teşekkür etti.

Üniversitenin, çatışma mağduru ailelerin çocukları için yürüttüğü program çerçevesinde, şiddet mağduru ailelerin çocuklarına pedagojik olarak yaşlarına uygun şekilde eğitimler veriliyor. Programda, çocukların sosyalleşmelerine ve terör döneminin etkilerinin silinmesine yönelik çalışmalar yapılıyor. TİKA'nın yardımıyla programın veriminin artırılması hedefleniyor.

Eğitim ve oyun salonları ile çocuk yemekhanesinden 18 yaş altındaki yaklaşık 170 çocuk faydalanacak.

Kaynak: AA