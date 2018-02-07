  • 07 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Terör örgütüne katılan İngiliz terörden yargılanacak

Terör örgütüne katılan İngiliz terörden yargılanacak

İngiliz polis teşkilatı Scotland Yard, terör örgütü PYD/PKK saflarına katılan eski asker Jim Matthews’un terör suçlamasıyla yargılanacağını açıkladı.

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Terör örgütüne katılan İngiliz terörden yargılanacak

Terör örgütü PYD/PKK'ya katılan İngiliz, ülkesinde terörle mücadele kanunu kapsamında yargılanacak.

Matthews'un, Irak ve Suriye'de "terör eğitimi verilen yerlerde" bulunduğunu belirten polis, İngiltere vatandaşı eski askerin buralarda aldığı eğitimin terör eylemine hazırlıkla ilişkili olduğunu kaydetti.

Terörle mücadele yasası kapsamında yargılanacak Matthews’un, 14 Şubat’ta Londra'da yargıç karşısına çıkarılacağı bildirildi.

Matthews, İngiliz Channel 4 televizyonunda yayımlanan "DEAŞ’la savaşan İngilizler" adlı belgeselde hikayesine yer verilenler arasındaydı.

PKK, 2001'den beri İngiltere'de terör örgütleri listesinde bulunsa da PYD listede yer almıyor. Bununla birlikte İngiliz makamları uzun süredir Suriye'deki silahlı örgütlere katılanların ülkeye döndüklerinde terörle mücadele yasası kapsamında kovuşturulabileceği uyarısını yapıyordu.

Matthews, DEAŞ'la mücadele bahanesiyle PYD/PKK'ya katılan İngilizler arasında terörle mücadele yasası kapsamında yargılanacak ilk isim olacak.

AA

Etiketler: ingiliz, PYD/PKK, scotland yard
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