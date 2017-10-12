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Buradasınız : » » Terör örgütü PKK/PYD Azez'in Maarin köyüne saldırdı

Terör örgütü PKK/PYD Azez'in Maarin köyüne saldırdı

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD, Halep'in kuzeyindeki Azez ilçesinin Maarin köyüne saldırdı.

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Terör örgütü PKK/PYD Azezin Maarin köyüne saldırdı

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD, Halep'in kuzeyindeki Azez ilçesinin Maarin köyüne saldırdı.

Terör örgütü PKK/PYD, muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinin batısında yer alan Maarin köyü ve çevresine saldırı düzenledi.

Maarin köyünün kontrol noktasına da saldıran örgüt mensuplarına muhalifler karşılık verdi. Özgür Suriye Ordusu'na bağlı birlikler bölgeye takviye güç göndererek, örgütün olduğu bölgelere ağır silahlarla saldırıyor.

PKK/PYD, Halep'in kuzeyindeki Azez ile Mare ilçesine ağır silahlarla saldırmıştı. Örgüt, muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde ilerleyerek Afrin ile Münbiç'i birleştirmeyi hedefliyor.

Etiketler: PKK, suriye, Halep, Maarin köyü, terör örgütü PKK/PYD, ağır silahlar
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