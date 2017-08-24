  • 24 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Telafer'i DEAŞ'tan kurtarma operasyonu sürüyor

Irak güçleri, Telafer'de 1 semt ile 3 köyü DEAŞ'tan geri aldı.

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Telaferi DEAŞtan kurtarma operasyonu sürüyor

Irak güçlerinin Musul'a bağlı Telafer ilçesini terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonu kapsamında 1 semt ile 3 köyü ele geçirdiği bildirildi.

Telafer Operasyonları Komutanı Korgeneral Abdulemir Yarullah, yaptığı yazılı açıklamada, "Orduya bağlı 15.Tugay, Muhallebiye beldesine bağlı Han, Mecarin ve Tiniyye köylerini DEAŞ'tan geri aldı." ifadelerini kullandı.

Irak polis güçlerinin de Telafer'e bağlı Hüseyin İdris semtinde kontrolü sağladığı belirtildi.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, pazar günü Telafer'i DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun başladığını duyurmuştu.

Musul kent merkezinin 63 kilometre batısında yer alan, Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Telafer, 16 Haziran 2014'ten bu yana terör örgütü DEAŞ'ın elinde bulunuyor. AA

Etiketler: Irak, telafer, DEAŞ, kurtarma
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