Taliban, polis karakoluna saldırdı: 5 ölü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın Gazne vilayetinin Karabağ ilçesindeki karakola gerçekleştirdiği saldırı sonucu 5 polis hayatını kaybetti.
Emniyet yetkililerinden yapılan açıklamada, militanların, Karabağ'daki polis karakoluna saldırı düzenlediği bildirildi.
Saldırıda 5 polisin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, 8 güvenlik görevlisinin de yaralandığı ifade edildi.
Açıklamada, destek gücünün bölgeye ulaşmasıyla militanların geri çekildiği kaydedildi.
Saldırının ardından çıkan çatışmada Taliban'ın da kayıp verdiği aktarıldı.
Taliban tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 7 polisin öldüğünü ileri sürüldü.