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Suriye'ye hava saldırısı iddiası

ABD liderliğindeki koalisyon uçaklarının Esed rejimine ait askeri mevzileri bombaladığı iddia edildi. ABD yetkilileri bu iddiaları reddetti.

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Suriyeye hava saldırısı iddiası

Suriye devlet medyasında yer alan habere göre sivil can kayıplarının da yaşandığı hava saldırısı, Ebu Kemal'in güneydoğusundaki el Harra bölgesine yapıldı.

Esed'i destekleyen askeri ittifaktan bir komutanın verdiği bilgiye göre de, "Amerikan olması muhtemel drone'lar" Ebu Kemal ve Tanf arasındaki Iraklı grupların mevkileriyle, Suriye askeri mevzilerini bombaladı.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Ebu Kemal kentindeki bu saldırılarda en az 38 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

ABD saldırı iddiasını reddetti

ABD Merkez Komuta yetkilisi Binbaşı Josh Jacques, "Ebu Kemal'e hiçbir koalisyon üyesi tarafından saldırı yapılmadı" dedi.

Koalisyon, Ebu Kemal'in doğusunda bulunan DEAŞ militanlarıyla mücadele eden ittifakı destekliyor.

Suriye'nin Irak ve Ürdün sınırları yakınındaki çöl bölgesine yakın olan Tanf'da ABD askerleri konuşlu bulunuyor.

Esed geçen hafta yaptığı açıklamada, ABD'yi ülkesinde bir işgal gücü olarak gördüğünü ve devletin pozisyonunun "bütün terörist ve hangi milliyetten olursa olsun bütün işgal güçlerine karşı direnişi desteklemek" olduğunu söylemişti.

Kaynak: Reuters

Etiketler: suriye, koalisyon, hava saldırısı, abd
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