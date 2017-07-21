Suriyeli muhalifler arasında anlaşma sağlandı

Suriye'de çatışan Esed rejimi karşıtı gruplar Ahraru'ş Şam ve Heyet Tahrir Şam arasında anlaşma sağlandı. Suriye-Türkiye sınırındaki Babül Hava Kapısı, yerel sivil idarenin kontrolüne bırakılacak.
Esed rejimi karşıtı gruplar Ahraru'ş Şam ve Heyet Tahrir Şam arasında anlaşma sağlandı. Suriye-Türkiye sınırındaki Babül Hava Kapısı, yerel sivil idarenin kontrolüne bırakılacak.
Suriye'de çatışan Esed rejimi karşıtı gruplar Ahraru'ş Şam ve Heyet Tahrir Şam arasında anlaşma sağlandı. Suriye-Türkiye sınırındaki Babül Hava Kapısı, yerel sivil idarenin kontrolüne bırakılacak.