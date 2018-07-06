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Suriye'de Rusya ve muhalifler arasında ateşkes sağlandı

Suriye'nin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra illerinde, Rusya ve askeri muhalifler arasında gerçekleşen kapsamlı ateşkes görüşmelerinde anlaşma sağlandı.

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Suriyede Rusya ve muhalifler arasında ateşkes sağlandı

Dera'daki askeri muhaliflerin temsilcileri ile Rus yetkililer bölgede bir araya gelerek, Kuneytra'yı da içine alan kalıcı ateşkes şartlarını görüştü.

Güney operasyon odası sözcülerden Hüseyin Ebu Şeyma, müzakerelerde anlaşmaya varıldığını söyledi. Ebu Şeyma, "Anlaşmaya göre muhalifler ağır silahlarını teslim edecek. Rus askeri polisi Ürdün sınırından itibaren bölgeye aşamalı girecek. Anlaşmanın uygulanmaya başlamasıyla bölgeyi terk etmek isteyen muhalifler, ailelerini yanlarına alarak çıkabilecek" dedi.

Öte yandan Suriye ordusu, Dera’daki grupların Rusya ile anlaşmaya varmasının ardından Ürdün sınırındaki Nasip kapısında kontrolü ele aldı.

350 bini aşkın sivil yerinden oldu

Rejim güçleri ve destekçileri, ülkenin güneybatısındaki Dera'da 10 Haziran'dan itibaren muhaliflerin elinde bazı noktaları ele geçirmiş, 20 Haziran'da da Rusya'nın hava saldırıları başlamıştı.

Bölgedeki Sivil Savunma ekipleri, saldırılarda yerlerinden olan sivil sayısının 350 bini aştığını belirtmişti. 

Dera ve Kuneytra, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alıyordu.

Rusya, ABD ve Ürdün, 2 ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı. Ardından ABD, bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti. 

Kaynak: Reuters, AFP

Etiketler: suriye, savaş, rejim, dera
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