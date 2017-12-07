  • 07 ARALIK 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Suriye'de insani dram devam ediyor

Suriye'de insani dram devam ediyor

Bu yılın başından itibaren rejim, Rusya, terör örgütü DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon ve DEAŞ tarafından en az 358 katliam yapıldığı kaydedildi.

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Suriyede insani dram devam ediyor

Suriye İnsan Hakları Ağı saldırılara ilişkin rapor yayımladı.

Raporda, bu yılın başından itibaren rejim, Rusya, terör örgütü DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon ve DEAŞ tarafından en az 358 katliam yapıldığı kaydedildi.

En az 33 katliam yapıldı.

SNHR'nin raporunda ekim ayında tarafların yaptığı katliamlarda 103'ü çocuk, 46’i kadın toplam 410 sivilin öldüğü bildirildi.

Rapora göre, geçen ayki 33 katliamda yüzde 48 ile ilk sırada yer alan Esed rejimini, yüzde 39 ile Rusya takip etti.

Esed rejiminin yaptığı katliamlarda 37'si çocuk,18'i kadın toplam 123 sivil öldürüldü. Rusya’nın yaptığı katliamlarda ise 55’i çocuk, 16’sı kadın toplam 254 sivil hayatını yitirdi.

Raporda, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun geçen ay imza attığı katliamda, biri çocuk toplam beş sivilin can verdiği bilgisine yer verildi.

Söz konusu raporda, faili bilinmeyen katliamlarda ise 10’u çocuk, 2’si kadın toplam 28 sivilin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Kasım ayında bine yakın sivilin öldüğün duyurulmuştu.

İran destekli milislerin uluslararası terör listesine alınması çağrısında bulunulan raporda, Rusya'dan, garantörlüğünü üstlendiği rejimin, gerginliği azaltma bölgeleri anlaşmasını başarısızlığa uğratma çabalarının önüne geçmesi talep edildi.

SNHR, 3 Aralık'taki raporunda da kasım ayı içinde çeşitli saldırılarda bine yakın sivilin öldüğünü duyurmuştu.

 

AA

Etiketler: suriye, katliam, DEAŞ
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