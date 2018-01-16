Senegal'de din adamlarına sosyal medyadan hakarete ağır ceza

Adalet Bakanı Ismaila Madior Fall, gazetecilere yaptığı açıklamada, din adamlarına WhatsApp, Twitter ve Facebook benzeri sosyal ağlardan hakaret içerikli mesajlar yazanların ciddi cezalar alacağını belirterek, sosyal medya kullanıcılarını uyardı.

Fall, hakaret kabul edilecek ifadelerin tespit edildiği anda yasal işlem başlatılacağının altını çizerek, "Kimse, din adamlarına ya da Din İşleri Bakanına hakaret edemez. İsim zikretmeyeceğim fakat bazı kişilerin dosyası yargıya intikal etti. Hakaret eden kim olursa olsun tespit edildiği anda hakkında cezai işlem başlatılacak." dedi.

Müridi tarikatına sosyal medya üzerinden hakaret edilmesinin ardından, Adalet Bakanlığı, sanal suçlar konusunda yeni bir düzenlemeye gitmiş ve konuya ilişkin yeni bir birim kurmuştu.

Kaynak: AA