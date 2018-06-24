Seçim dünya basınında ses getirdi

İşte 24 Haziran seçim sonuçlarının dünya yansımaları:

İngiliz yayın kurumu BBC, haber sitesinden ve sosyal medyalarından son dakika duyurduğu haberinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçime önde başladığını belirterek hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçimi yapıldığına dikkat çekti.

ABD merkezli CNN International haberinde, seçim sonuçlarının açıklandığı andan itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın net bir liderlik sağladığını ve bu seçimlerle gücüne güç kattığını aktardı.

Amerikan New York Times gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk sonuçlara göre lider durumda olduğunu ancak seçim sonunda birbirine yakın oranda oylar beklendiğini yazdı.

France 24 haber sitesi, seçimlere katılımın yüksekliğine dikkat çektiği haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk sonuçlara göre liderliğini sürdürdüğünü, muhalefet adayı Muharrem İnce'nin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takip ettiğini duyurdu.

İsrail merkezli Haaretz de seçimleri yakından takip etti. Yüzde 90'ın üzerinde sayılan oylara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önde olduğunu duyuran Haaretz, seçimi kazanması halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ciddi bir politik güce sahip olacağı vurgusunu yaptı. Haberde muhalefet partileri arasında güçlü bir koalisyon kurulduğu bilgisine de yer verildi.

Yunan medyasının amiral gemisi Ta Nea, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim yarışına yüzde 58,8'lik oy oranıyla "büyük bir vuruş yaparak başladığını" aktardı.

Kaynak: TRT Haber