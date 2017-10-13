Santos'tan Venezuelalılara 'oy verin' çağrısı

Başkent Bogota'daki Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'daki basın toplantısında konuşan Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, Venezuela'da 15 Ekim'de yapılacak vali seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Venezuela'da geçen temmuzda anayasayı yeniden yazmak için yapılan kurucu meclis seçimlerini tanımadıklarını hatırlatan Santos, pazar günü yapılacak seçimlere ilişkin de "Yine de tüm Venezuelalılara sandıklara gitmesi çağrısı yapıyorum." ifadesini kullandı.

Venezuelalıların, ülkedeki 23 eyaletin valilerini belirlemek üzere oy kullanacağı seçim, 2016'da Ulusal Seçim Konseyi (CNE) tarafından ertelenmişti.

Kolombiya ile Venezuela arasındaki gerginlik

Kolombiya ile komşusu Venezuela arasındaki ilişkiler, Ekim 2016'da Kolombiya havayolu şirketi Avianca'nın yolcu uçağının Venezuela hava sahasındayken, bu ülkenin savaş uçakları tarafından taciz edilmesiyle gerilmeye başlamıştı.

Mart ayında Venezuelalı bir grup asker Kolombiya sınırını geçerek bu ülkede kamp kurmuş, Kolombiya'nın sert tepkisinin ardından askerler ülkelerine geri dönmüştü.

Venezuela'da Yüksek Mahkemenin, Kongrenin yetkilerini elinden alması ve ardından muhalefetin sokaklara dökülmesiyle aralarında Kolombiya'nın da bulunduğu 11 Latin Amerika ülkesi, Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetimine eleştirilerini yoğunlaştırmıştı.

Kolombiya'nın Venezuela'daki muhalefetin yanında tavır almasıyla Maduro, nisan ayında Kolombiyalı mevkidaşı Santos'u ülkesinin içişlerine karışmakla suçlamış ve bu ülkeyi, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile yapılan barış görüşmelerinin sırlarını açıklamakla tehdit etmişti.

Bu gelişmelerin ardından, Venezuela'da Kurucu Meclisin görevden aldığı Başsavcı Luisa Ortega Diaz'ın, ağustos ayında Kolombiya'ya sığındığı açıklanmış ve Santos, başsavcıya istemesi halinde sığınma hakkı verebileceklerini söylemişti.

Aynı ay içinde Venezuela, Kolombiyalı iki televizyon kanalı Caracol TV ve RCN'nin yayınlarını durdurmuş ardından Kolombiyalı iki radyo istasyonunun da yayınına son vermişti.

Venezuela'da muhalefetin çoğunlukta olduğu Ulusal Kongre tarafından seçilen ve hükümetin tanımayıp tutuklamakla tehdit ettiği altı muhalif yargıcın da Kolombiya'da sığınma aldığı öğrenilmişti.