Saf altın Darth Vader maskesi satışa çıkıyor

Japonya'da bir mücevher firması, Yıldız Savaşları (Star Wars) film serisinin karakterlerinden Darth Vader'in taktığı maskenin saf altın kopyasını 1,4 milyon dolara (154 milyon yen) satışa çıkaracağını açıkladı.

Kyodo'da yer alan haberde, yaklaşık 15 kilo ağırlığındaki maskenin, bilim kurgu klasiği Yıldız Savaşları'nın 40'ıncı yıl dönümü anısına 4 Mayıs'ta Tokyo'da satışa çıkarılacağı bildirildi.

Tanaka Kikinzoku mücevher firması, 1,4 milyon dolardan satışa sunulacak maskenin 30x26,5 santimetre boyutunda olduğunu ve firmanın Ginza'daki genel merkezinde bugünden itibaren sergileneceğini kaydetti.

Firmanın, saf altından üç küçük madeni para ve 40 yıl önce gösterime girdiğinde kullanılan film posterinin kopyasından oluşan anı plaketini de 11 bin dolardan satışa çıkaracağı ifade edildi.