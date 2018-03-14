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Buradasınız : » » Rusya'nın başkenti Moskova’da DEAŞ operasyonu

Rusya'nın başkenti Moskova’da DEAŞ operasyonu

Moskova'da DEAŞ yanlılarına düzenlenen operasyonda, 17 bölgede 60 kişi gözaltına alındı.

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Rusyanın başkenti Moskovada DEAŞ operasyonu

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Moskova’da gerçekleştirilen terör operasyonunda 17 bölgede 60 DEAŞ yanlısını yakaladı. Suriye ve Irak’a gönderilmesi planlanan grup engellendi.

FSB, etnik suç örgütünün sahte belgelerle Orta Asya'dan yasa dışı göçmenleri DEAŞ’ın saflarına katılması için Suriye ve Irak'a gönderdiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı ile yürütülen ortak operasyonda, Moskova ve bölgesindeki grupların yasa dışı faaliyeti sona erdirildi. FSB, soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Kaynak: İHA

Etiketler: rusya, Moskova
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