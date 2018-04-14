Rusya'dan ABD'ye sert tepki: Bu tür eylemler sonuçsuz kalmayacak

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov, Suriye operasyonuyla ilgili olarak, "Putin'e yapılan hakaretler kabul edilemez, ABD'nin başka ülkeleri suçlamaya hakkı yoktur." dedi.
"Bu eylemler sonuçsuz kalmayacak"
Antonov, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Önceden tasarlanmış bir senaryo uygulanıyor. Yine, tehdit altındayız. Bu tür eylemlerin sonuçsuz kalmayacağı konusunda uyardık. Rusya Cumhurbaşkanına hakaret kabul edilemez. Kimyasal silahların en büyük cephaneliğine sahip olan ABD, diğer ülkeleri suçlamak gibi bir hakka sahip değil"
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"ABD tüm uluslararası kuralları ihlal etti"
Duma'nın Savunma Komitesi Başkanı Şerin, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye yönelik başlattığı operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD tüm uluslararası kuralları ihlal etti" dedi.
Kaynak: TRT Haber, İHA