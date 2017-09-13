  • 13 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Rusya'da bomba ihbarları sebebiyle 20 binden fazla kişi tahliye edildi

Rusya'da bomba ihbarları nedeniyle 20 binden fazla kişinin söz konusu yerlerden tahliye edildiği bildirildi.

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Rusyada bomba ihbarları sebebiyle 20 binden fazla kişi tahliye edildi

Rusya'nın başkenti Moskova'da, bazı alışveriş merkezleri, tren istasyonları, üniversiteler ve otellere yönelik kaynağı belirsiz bomba ihbarları nedeniyle 20 binden fazla kişinin söz konusu yerlerden tahliye edildiği bildirildi.

TASS haber ajansının emniyet kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, Moskova şehir merkezinde, aralarında alışveriş merkezleri, tren istasyonları, üniversiteler ve otellerin de bulunduğu 30'dan fazla binaya yönelik telefonla yapılan kaynağı belirsiz bomba ihbarları nedeniyle tahliyeler başlatıldı.

Binalardan 20 binden fazla kişinin tahliye edildiği kaydedilirken, ihbarların devam ettiğine de vurgu yapıldı.

Dün Rusya'nın aralarında bazı büyük şehirlerinin de bulunduğu 22 şehirde kaynağı belirsiz telefon ile bomba ihbarları yüzünden 45 bin kişinin tahliye edildiği, bugün ise 17 şehirde 190 binaya yönelik ihbarlar yapıldığı ifade ediliyor.

Etiketler: rusya, Moskova, bomba ihbarı
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