Rusya: Duma'daki kimyasal saldırı "provokasyon"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirodjidin Aslov ile bir araya geldikten sonra düzenledikleri ortak basın toplantısında, gazetecilerin Doğu Guta'daki kimyasal saldırıyla ilgili sorularını cevaplandırdı.

Lavrov, Suriye’de görev yapan Rus askerlerinin, Şam yönetimini suçlamak için "provokasyon" hazırlandığı konusunda daha önce uyarılarda bulunduğunu söyledi.

"Uyardığımız gibi de oldu ve Şam'ın banliyösü Doğu Guta'nın Duma ilçesinden o yönde bilgiler geldi."

Yayınlanan görüntülere değinen Lavrov, çocuk ve yaşlıların üzerlerine kovalarla su dökenlerin hiçbir koruma giysisi giymeden yardım etmeye çalıştığının gördüğünü belirterek bu görüntülerin sarin gazı kullanıldığı dönemde de ortaya çıktığını öne sürdü.

Lavrov, tüm bunların, 'Rusya cani rejimi koruyor' adı altında Suriye karşıtı kampanyalar için bahane olduğunu belirtti.

Batılı ülkelerin, Rusya’yı ve İran’ı, rejimi desteklediği için suçladığını savunan Lavrov, söz konusu kimyasal saldırı ile ilgili sonucun önceden belirlendiğini ileri sürdü.

Lavrov, “Olay yerine bizim uzmanlarımız da gitti, uluslararası kuruluşların güvendiği Kızılhaç uzmanları da. Onlar orada sivillere karşı klor veya başka bir kimyasal kullanıldığına dair bir iz bulamadı” dedi.

Kaynak: AA