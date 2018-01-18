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Rusya, Çin'e S-400 sevkiyatına başladı

Rusya’nın, 2014'te yapılan anlaşma kapsamında Çin'e S-400 füze savunma sistemlerinin sevkiyatına başladığı bildirildi.

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Rusya, Çine S-400 sevkiyatına başladı

Açıklamayı, Rus askeri-teknik sanayisinden isimsiz bir kaynak Rus medyasına yaptı. Sevkiyat kapsamında birer adet kontrol ve radar istasyonu, enerji ve destek ekipmanları, yedek parçalar ve bazı diğer parçaların yer aldığını aktaran kaynak, "Çin’le yapılan anlaşma doğrultusunda S-400’ler için teknoloji transferi veya lisanslı üretim planlanmıyor" dedi.

Rusya ile 2014’te imzaladığı anlaşmayla Çin, S-400 sistemlerinin ilk uluslararası alıcısı olmuştu. Sistemlerin ikinci uluslararası alıcısı Türkiye'nin de Rusya'dan satın almayı planladığı iki adet S-400 sistemi için taraflar, geçen yılın son günlerinde Ankara’da imzaları atmıştı.

Sadece Rus ordusunda olan S-400 sistemlerinin, Çin ve Türkiye’nin yanı sıra Hindistan ve Suudi Arabistan’a da ihracatı planlanıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: savunma, S-400, rusya, çin
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