Rusya, 50 diplomat ve 1 askeri ataşeyi sınır dışı etti

Eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia 4 Mart'ta İngiltere'nin Salibury şehrinde bilinçlerini kaybetmiş vaziyette bulundu. Yapılan incelemelerin ardından baba kızın, sinir gazıyla zehirlenmiş olduğu belirlendi. Olay, İngiltere ile Rusya arasında son yılların en büyük siyasi krizinin başlamasına sebep oldu.
- İngiltere: Elimizde kanıt var, Rusya 10 yıldır sinir gazı stoğu yapıyor
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Dünyadan Rusya'ya casus tepkisi
İngiltere, ellerinde kanıt olduğunu Rusya'nın 10 yıldır sinir gazı stoğu yaptığını belirterek, zehirlenme olayından Rusya'yı sorumlu tuttu ve 23 Rus diplomatı sınır dışı etti. Ajan krizinde İngiltere'nin yanında yer alan, aralarında ABD'nin de olduğu 25 ülke 140 Rus diplomatı sınır dışı ederek Rusya'ya tepkisini gösterdi.
- Rusya, aynı sayıda diplomatı sınır dışı edecek
- Rusya, 2 Hollandalı diplomatı sınır dışı etti
- Rusya, 2 İspanyol diplomatı sınır dışı etti
- Rusya, 1 Norveçli diplomatı sınır dışı etti
- Rusya, 13 Ukraynalı diplomatı sınır dışı etti
- Rusya, 4 Alman diplomatı sınır dışı etti
18 ülkeden 50 diplomat sınır dışı edildi
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, tepkinin aynı şekilde karşılık bulacağını söyledi ve Rusya, 18 ülkenden 50 diplomat ile bir askeri ateşeyi sınır dışı etti. Rusya'nın en fazla diplomatı sınır dışı ettiği ülke ise 13 diplomat ile Ukrayna oldu.
- Rusya, 3 Çekyalı diplomatı sınır dışı etti
- Rusya, 3 Litvanyalı diplomatı sınır dışı etti
- Rusya 2 İtalyan diplomatı sınır dışı etme kararı aldı
- Rusya, 1 Finlandiyalı diplomatı sınır dışı etti
- Rusya, 4 Polonyalı diplomatı sınır dışı etme kararı aldı
Rusya'nın sınır dışı ettiği diplomatlar şöyle:
Ukrayna: 13; Fransa, Kanada, Almanya, Polonya: 4; Moldova, Litvanya, Çekya: 3; Hollanda, İspanya, İtalya: 2; Romanya, İrlanda, İsveç, Norveç, Letonya, Finlandiya: 1; Estonya: 1 askeri ateşe.
- Rusya, 1 Letonyalı diplomatı sınır dışı etti
- Rusya, 1 İsveçli diplomatı sınır dışı etti
- Rusya, 1 Estonyalı askeri ataşeyi sınır dışı etti
- Rusya, 3 Moldovalı diplomatı sınır dışı etti
- Rusya, 1 Romanyalı diplomatı sınır dışı etti
Sağlık durumları ciddiyetini koruyor
Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006'da Sergey Skripal'e 13 yıl hapis cezası vermişti. Dimitri Medvedev’in Devlet Başkanlığı döneminde affa uğrayan Skripal, 2010'da ABD’nin tutukladığı 10 Rus ajanıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer almıştı.
- Rusya, 4 Kanadalı diplomatı sınır dışı etti
- Rusya, 4 Fransız diplomatı sınır dışı etti
- Rusya, 1 Hırvat diplomatı sınır dışı etti
Skripal daha sonra İngiltere’ye giderek ülkenin güneybatısındaki Salisbury’de düşük profilli bir yaşam sürmeye başlamıştı.
Rusya, Skripal’in 1990’lı yıllardan itibaren bilgi sızdırdığı İngiliz dış istihbarat servisi MI6’ya, Rusya’nın Avrupa’daki casuslarının kimliklerini de ifşa ettiğini öne sürmüştü.
Tedavileri süren baba ile kızın sağlık durumları ise ciddiyetini koruyor.
Kaynak: TRT Haber