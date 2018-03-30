Rusya, 50 diplomat ve 1 askeri ataşeyi sınır dışı etti

Eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia 4 Mart'ta İngiltere'nin Salibury şehrinde bilinçlerini kaybetmiş vaziyette bulundu. Yapılan incelemelerin ardından baba kızın, sinir gazıyla zehirlenmiş olduğu belirlendi. Olay, İngiltere ile Rusya arasında son yılların en büyük siyasi krizinin başlamasına sebep oldu.

İngiltere, ellerinde kanıt olduğunu Rusya'nın 10 yıldır sinir gazı stoğu yaptığını belirterek, zehirlenme olayından Rusya'yı sorumlu tuttu ve 23 Rus diplomatı sınır dışı etti. Ajan krizinde İngiltere'nin yanında yer alan, aralarında ABD'nin de olduğu 25 ülke 140 Rus diplomatı sınır dışı ederek Rusya'ya tepkisini gösterdi.

18 ülkeden 50 diplomat sınır dışı edildi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, tepkinin aynı şekilde karşılık bulacağını söyledi ve Rusya, 18 ülkenden 50 diplomat ile bir askeri ateşeyi sınır dışı etti. Rusya'nın en fazla diplomatı sınır dışı ettiği ülke ise 13 diplomat ile Ukrayna oldu.

Rusya'nın sınır dışı ettiği diplomatlar şöyle:

Ukrayna: 13; Fransa, Kanada, Almanya, Polonya: 4; Moldova, Litvanya, Çekya: 3; Hollanda, İspanya, İtalya: 2; Romanya, İrlanda, İsveç, Norveç, Letonya, Finlandiya: 1; Estonya: 1 askeri ateşe.

Sağlık durumları ciddiyetini koruyor

Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006'da Sergey Skripal'e 13 yıl hapis cezası vermişti. Dimitri Medvedev’in Devlet Başkanlığı döneminde affa uğrayan Skripal, 2010'da ABD’nin tutukladığı 10 Rus ajanıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer almıştı.

Skripal daha sonra İngiltere’ye giderek ülkenin güneybatısındaki Salisbury’de düşük profilli bir yaşam sürmeye başlamıştı.

Rusya, Skripal’in 1990’lı yıllardan itibaren bilgi sızdırdığı İngiliz dış istihbarat servisi MI6’ya, Rusya’nın Avrupa’daki casuslarının kimliklerini de ifşa ettiğini öne sürmüştü.

Tedavileri süren baba ile kızın sağlık durumları ise ciddiyetini koruyor.

Kaynak: TRT Haber