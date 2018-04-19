Rus şirket Özbekistan'da gaz işleme tesisi açtı

Rus Lukoil şirketinin Özbekistan'ın Buhara bölgesinde inşa edilecek Kandım gaz işleme tesisinin toplam yatırım tutarı 3,4 milyar doları bulacak.

Tesisin açılışına, Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak ve Lukoil Başkanı Vagit Alekperov ile çok sayıda davetli katıldı.

Mirziyoyev, buradaki konuşmasında, ülkenin kalkınma stratejisinin hayata geçirilmesi için yürütülen çalışmaların sanayinin öncü sektörlerinin geliştirilmesine hizmet ettiğini belirtti. Mirziyoyev, Kandım gaz işleme tesisinin Özbekistan ile Rusya arasındaki iş birliğinin açık bir örneği olduğunu ifade etti.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kutlama mesajını okudu. Daha sonra Mirziyoyev, Novak ve Alekperov, tesisin açılışını yaptı.

2 bin kişiye istihdam

Lukoil'in Özbekistan'daki en büyük yatırım projesi olan Kandım gaz işleme tesisinde yılda 8 milyar metreküp gaz işlenecek. 2 bin kişiye istihdam sağlayacak tesiste arındırılmış doğalgazın yanı sıra gaz kondensatı, kükürt ve diğer yan ürünler de üretilecek.

Lukoil'in Özbekistan hükümeti ile 2046 yılına kadar geçerli olan ürün paylaşımı anlaşması çerçevesinde inşa edilen tesiste işlenecek gaz, bölgedeki Kandım, Kuvaçı-Alat, Parsanköl, Hacı ve Batı Hacı doğalgaz ocaklarından sağlanacak.

Kaynak: AA