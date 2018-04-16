Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov: ABD yaptırımlarına cevap yasası geliyor

Rus parlamenterler, ABD'nin yeni yaptırımlarına tepki olarak, Amerikan mal ve hizmetlerinin Rusya'ya ithal edilmesinin yasaklanmasını isteyen bir tasarı sundu.

Tasarıda, Amerikan yapımı yazılım, tarım ürünleri ve ilaç gibi başka kaynaklardan sağlanabilecek mallar ve tütün ile alkol ithalatının kısıtlanması önerildi.

Rus parlamenterler; atom enerjisi, roket motorları ve uçak imalatı alanlarında ABD ile iş birliğinin yasaklanmasını önerdiklerini de belirtti.

Taslak ayrıca, Amerikan şirketlerinin Rusya'nın özelleştirme projelerine katılmalarını yasaklamayı öneriyor.

ABD, Rusya'ya tarihinin en sert yaptırımlarını uyguladı

ABD, 2016 seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla Rus oligarklara yaptırım uygulamaya karar vermiş, 7 Rus oligark ve bu kişilerin kontrolündeki 12 şirket kara listeye alınmıştı.

Listedeki oligarklar

Listeye alınan oligarkların isimlerinin Vladimir Bogdanov, Oleg Deripaska, Suleiman Kerimov, Igor Rotenberg, Kirill Shamalov, Andrei Skoch ve Viktor Vekselberg olduğu açıklanmıştı.

Bu kişilerin kontrol ettiği B-Finance Ltd., Basic Element Limited, EN+ Group, EuroSibEnergo ve GAZ Group gibi 12 şirket de OFAC'ın yaptırım listesinde.

Suriye'de Beşşar Esed rejimine uzun zamandır silah temin ettiği ifade edilen Rus devletine ait Rosoboroneksport adlı silah ticaret firması ile bu kuruma bağlı "The Russian Financial Corporation Bank" (RFC Bank) da kara listeye alınmıştı.

Yaptırım listesine alınan kişi ve kurumların ABD'deki varlıklarını donduran ABD yönetimi, bu kişi ve kurumlarla iş yapılmasını da yasaklamış oldu.

Kaynak: Reuters