Rus Büyükelçi Zasypkin: Suriye'ye fırlatılacak her Amerikan füzesi havada vurulacak

Lübnan'daki el Manar televizyonunda konuşan Büyükelçi Zasypkin, "Amerikalılar vurursa o zaman füzeleri düşürülecek, hatta bu füzelerin atıldığı yerler de vurulacak" dedi.

"Müzakerelere hazırız"

Büyükelçi Alexander Zasypkin bu sözlerinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rus Genelkurmay Başkanlığı'nın daha önce yaptıkları açıklamaları yansıttığını söyledi. Bir silahlı çatışma ihtimalinin düşünülmemesi gerektiğini söyleyen Zasypkin, "müzakerelere hazırız" mesajı verdi.

Rusya açıklamıştı

Rus Genelkurmay Başkanlığı 13 Mart'ta, Suriye'ye yönelik her türlü Amerikan saldırısına karşılık verileceğini ve fırlatılan füzeler ile kullanılan füze rampalarının da hedef alınacağını duyurmuştu.

Suriye'ye doğru kritik adımlar atılıyor

ABD İngiltere ve Fransa, Suriye'de onlarca kişinin hayatını kaybettiği kimyasal silah saldırısına karşı Suriye'yi vurup vurmama konusunda istişareler yapıyor.

Rusya ve ABD, dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Suriye'deki kimyasal saldırılar hakkında uluslararası bir soruşturma için getirdikleri ayrı önerileri karşılıklı olarak engelledi.

ABD Başkanı Donald Trump Pazartesi günü yaptığı açıklamada, kimyasal silah saldırısının sorumlusunun belirlenmesinden sonra hızlı ve güçlü bir karşılık verileceğini söyledi. Trump, Suriye'yi izleyebilmek için hafta sonu programlarını iptal etti.

Fransa'da konuşan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Suriye'de kimyasal silah kullanılan saldırıya karşı yapılacak bir askeri operasyona, ülkesinin de katılabileceğini söyledi.

Kaynak: Reuters