Rejim, Doğu Guta'da ağır hastaların bile tahliyesine izin vermiyor

Birleşmiş Milletler (BM) Bölgesel İnsani Yardımlar Koordinatörü Ramesh Rajasingham, "Her gün Suriye rejimine Doğu Guta'da durumu ağır olan hastaların tahliyesi için baskı yapıyoruz. Bu meseleyi günlük olarak gündeme getiriyoruz ancak rejim hala tahliyelere izin vermiş değil." dedi.

BM Bölgesel İnsani Yardımlar Koordinatörü Rajasingham, Doğu Guta ve İdlib'deki insani krizle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Rajasingham, Esed rejiminin başkent Şam'da abluka altında tuttuğu Doğu Guta bölgesine BM'nin ve bölge ofislerinin acil insani yardım erişimi sağlamak için çağrıda bulunduğunu ancak 26 Kasım'dan beri rejimden cevap alamadıklarını kaydetti.

Suriye'de 6 milyon kişinin yerlerinden edildiğine ve 13 milyon kişinin acil desteğe ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Rajasingham, "Her gün Suriye rejimine Doğu Guta'da durumu ağır olan hastaların tahliyesi için baskı yapıyoruz. Bazısı daha bölgeden ayrılamadan hayatlarını kaybediyor. Hayatta kalabilenler tahliye edilmeli. Bu meseleyi günlük olarak gündeme getiriyoruz ancak rejim hala tahliyelere izin vermiş değil." ifadelerini kullandı.

Yüzlerce kişi acilen tahliye edilmeli

Doğu Guta'da 400 bin sivilin abluka altına alındığını ve insani yardım ulaştırılmasının tamamıyla engellendiğini vurgulayan Rajasingham, "Bu süreçte gıda ve sağlık malzemeleri gibi ihtiyaçlara ulaşamadıkları için insanlar orada acı çekmeye devam ediyor. Yüzlerce kişi acilen tahliye edilmeli. Ancak bu zamana kadar sadece 30 kişi tahliye edilebildi." dedi.

Rajasingham, BM Bölge Ofisi olarak Suriye'de şu anki önceliklerinin Doğu Guta'daki ablukaya son vermek ve İdlib'de yerlerinden edilen kişilere yardım etmek olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz yıl Doğu Halep'in düşmesinden sonra durum çok kötüydü. Ancak üzücü olan şu ki bugünkü durum daha kötü. 15 Aralık’tan bu yana 300 bin kişi yerlerinden edildi." değerlendirmesinde bulundu.

"Bölgedeki insanlara yardım edebilmek için önümüzdeki 3 ay için 65 milyon dolara ihtiyacımız var." diyen Rajasingham, BM ve partnerlerinin bölgedeki kamplarda yaşayan yerlerinden edilmiş kişilere gıda, sığınak, sağlık malzemeleri ve hijyen kitleri temin ettiklerini söyledi.

Rajasingham ayrıca Türkiye'nin 3 milyonun üzerindeki Suriyeliye harika bir ev sahipliği yaptığını dile getirerek, Türkiye'nin BM ve bazı sivil toplum kuruluşlarının sınır ötesindeki İdlib ve Halep'in güneyine girmelerine imkan tanıyan faaliyetlerinin de bulunduğunu kaydetti.

"Türkiye, sınır ötesindeki Suriyelilere yardım edilmesini kolaylaştırdı." ifadesini kullanan Rajasingham, BM'nin Suriyelilere yapılan yardımlarda başta Türk hükümeti olmak üzere Kızılay, AFAD, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı gibi çeşitli kurum ve kuruluşlarla sıkı bir iş birliği içinde olduğunun altını çizdi.

Kaynak: AA