  • 17 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Refah Sınır Kapısı'nın doğusunda intihar saldırısı

Gazze'de Refah Sınır Kapısı'nın doğusunda gerçekleştirilen intihar saldırısında bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

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Refah Sınır Kapısının doğusunda intihar saldırısı

Gazze'de Refah Sınır Kapısı'nın doğusunda gerçekleştirilen intihar saldırısında bir kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Büzm yaptığı yazılı açıklamada, sınır şeridine yaklaştıkları sırada güvenlik güçlerince durdurulan iki kişiden birinin üstündeki bombayı patlatması sonucu öldüğünü, yanındaki kişi ile emniyet güçlerinden birkaçının yaralandığını ifade etti ancak sayı vermedi.

Büzm, yaralıların Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesinde tedavi altına alındığını duyurdu.

Güvenlik kaynakları da "tekfirci" olarak nitelenen bir örgüte mensup olduğu değerlendirilen iki kişinin Gazze'den Sina Yarımadası'na sızmaya çalışırken güvenlik güçleri tarafından durdurulduğunu, bunun üzerine üstündeki bombayı patlatan bir kişinin öldüğünü, diğerinin ise gözaltına alındığını, olayda biri ağır 5 kişinin yaralandığını kaydetti.

Sağlık kaynakları ise saldırıda ağır yaralanan sınır güvenlik görevlisi Nidal el-Caferi'nin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği bilgisini verdi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından saldırıyla ilgili yayımlanan açıklamada, Caferi'nin öldüğü doğrulandı.

Etiketler: gazze, refah sınır kapısı
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