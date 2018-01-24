PYD/YPG Suriye'de milyonlarca sivili göçe zorladı

Terör örgütü PYD/PKK, batıda Afrin'den doğuda Tel Ebyad ve Haseke'den yayılarak işgal ettiği topraklarda yüzbinlerce Arap ve Türkmeni yerinden etti. Örgüt, kuzey Suriye'nin nüfus yapısını alt üst ederek bölgeye kalıcı olarak yerleşmeyi hedefledi.

Afrin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinin batı ucunda bulunuyor.

PYD/PKK, Fırat Kalkanı öncesinde, 2016 başlarında Rusya ve rejim desteğini alarak Afrin'den söz konusu alana yayılmaya çalıştı.

Afrin içinden çıkan terörist unsurlar, Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat ilçesi ve çevresi sakini 250 bin civarı sivili göçe zorladı.

Yaklaşık 250 bin civarı sivil, Fırat Kalkanı bölgesine komşu, muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesine sığındı.

AA'ya bilgi veren Tel Rıfat Yerel Meclis Başkanı Mahmut Allito, terör örgütünün işgalinden sonra terk etmek zorunda kaldıkları evlerine dönebilmek için Afrin'deki tehdidin bitmesini beklediklerini yineledi.

TSK ve ÖSO'nun Afrin'deki terör odaklarına yönelik 20 Ocak'ta başlattıkları Zeytin Dalı Harekatı'nın önemli bir hedefi de teröristlerin Tel Rıfat ilçesi ve çevresinden kaçırdığı sivillerin evlerine geri dönmesine imkan sağlamak.

PYD/PKK, Tel Rıfat ve çevresinde kalan halka yönelik keyfi alıkoyma ve zorla silah altına alma gibi uygulamalarına devam ediyor.

250 bin civarı sivilin terk etmek zorunda kaldığı 60 yerleşimin isimleri şöyle:

Tel Rıfat ilçesi, Kefr Neye ve Deyr Cemal beldeleri, Minniğ, Harabişe, Babınnıs, Eksar, Zoyan,Tel inip, El Coba, Hasin, Halisa, El Neyrabiyye, Şeyh Keyif, Tel El Madik, El-Hassiye, Ta’ane, El-Karmil köyü, Tel Cican, El-Vardiyye, Suruç, Kefer mez, Ümel Kura, Şeale, El Vahşiyye, Marita, Tel Rehhal, Malika, Kiştiar, Tata Maraş, Teneb, Kefer Anton, El vasıtıyye, Şavarga, Ayn Dakne, Maranaz, Hırbat Hayat, Kefer Nasih, Hassacık, Tel Şair, Tel Acar, Meryemeyn, Tel Karah, Eneb, Ez Ziyyara, Fefin, Üm Hoş, Herbul, Ehras ve Şeyh İsa köyleri ile Garnata, el-Vardiyye, Es Samuka, El Alkamiyye, Bir Harbul, Şavargat Ac Coz, El Beyluna, El Hib, Eş Şehhebiyye ve Şeyh Hilal çiftlikleri.

Fırat Nehri'nin doğusu da aynı kaderi paylaştı

Terör örgütü, haziran 2015'te ABD'nin yoğun hava desteğiyle Haseke ve Aynularab (Kobani) arasında kalan Tel Ebyad'ı ele geçirdi.

Ardından örgüt, DAEŞ'e destek verdiği iddiasıyla Arap ve Türkmen sivil nüfusa yönelik etnik temizliğe girişti.

PYD/PKK, 2015 yazında, ilçe kırsalındaki Türkmen ve Arap köylere saldırılar düzenleyerek, halkı göçe zorladı.

Terör örgütü böylece işgalini kalıcı hale getirmeye çalıştı.

Suriyeli Aşiretler ve Kabileler Yüksek Meclisi Koordinatörü Mudar Hammad el-Esad, PYD/PKK'nın 2012'den itibaren yoğun biçimde silahlanarak kuzey Suriye'nin farklı noktalarında Arap, Kürt, Süryani ve Türkmen nüfusa yönelik tehcire başvurduğunu anlattı.

Esad, yerleşim birimlerinin tek tek kayıtlarını tuttuklarını ifade ederek, Afrin civarındaki bölgeler haricinde, örgütün zorla göç ettirdiği nüfusun toplam 1 milyon 955 bine ulaştığını söyledi.

Suriyeli Aşiretler ve Kabileler Yüksek Meclisi'nin kayıtlarına göre, yaklaşık olarak Münbiç’ten 250 bin Arap; Kamışlı’dan 150 bin Kürt, Arap ve Süryani; AynulArab’tan (Kobani) 40 bin Arap, Kürt , Süryani; Amuda’dan 25 bin Arap, Kürt , Süryani; Dirbasiye’den 20 bin Arap, Kürt , Süryani; Şeddadi’den 120 bin Arap, El-Hol’dan 30 bin Arap; Üst Şuyuh, Alt Şuyuh,Suluk ve Tel Abyad’dan 180 bin Arap; Malikiyye, Tel Hamis, Kahtaniye ve Rumeylan’dan 150 bin Arap, Kürt , Süryani; Rakka ve Tabka’dan 350 bin Arap, Rakka'nın Türkmen köylerinden 30 bin Türkmen, Merkede’den 15 bin Arap, Ebu Fas’tan 15 bin Arap, Deyrizor’dan 350 bin Arap, Tel Brak'tan 30 bin Arap; Haseke'den 200 bin Arap ve Süryani, terör örgütü PYD/PKK tarafından göç ettirildi.

Suriye topraklarının yüzde 25'i, Türkiye-Suriye sınırının da yüzde 65'i PYD/PKK işgali altında bulunuyor.

Kaynak:AA