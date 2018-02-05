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Buradasınız : » » PYD/PKK'dan Azez'e roketli saldırı: 5 yaralı

PYD/PKK'dan Azez'e roketli saldırı: 5 yaralı

Terör örgütü PYD/PKK'nın Suriye'nin Afrin bölgesinden Türkiye sınırındaki Azez ilçesine düzenlediği saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 5'i yaralandı.

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PYD/PKKdan Azeze roketli saldırı: 5 yaralı

Azez'deki Özgür Suriye Ordusu kaynakları, örgütün saldırıyı Afrin'in Bafiluyn Dağı mevkinden ateşlediği füzeyle gerçekleştirdiğini aktardı.

Azez Ehli Hastanesi idari sorumlularından Ebu Muhammed de, durumu ağır olan yaralılardan 3'ünü ilk müdahalenin ardından çevre ve Türkiye’deki hastanelere sevk ettiklerini söyledi.

PYD/PKK, Afrin üzerinden sık sık Azez'deki sivil yerleşimleri hedef alıyor.

Afrin'deki örgüt, Fırat Kalkanı bölgesinin tamamını ve İdlib çatışmasızlık bölgesini tehdit ediyor. Kilis'in merkezi ve Hatay'ın önemli bölümü de coğrafi yükseltileri nedeniyle Afrin'deki PYD/PKK'nın ateş menzilinde kalıyor.

Terör örgütü, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında farklı yönlerden eş zamanlı düzenlediği operasyonlarına karşı koyabilmek için Azez, Kilis ve Hatay'ın Reyhanlı ilçesine yönelik saldırılarına hız verdi.

AA 

Etiketler: teröristler, suriye, PYD, PKK, azez, afrin
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