Pompeo'dan Türkiye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferinin ardından, dünyadan tebrik mesajları gelmeye devam ediyor.

Bir tebrik de Trump'dan

Başta Fransa, Almanya ve İngiltere liderleri olmak üzere pek çok ülkeden tebrik telefonlarının ardı arkası kesilmedi.

ABD Başkanı Donald Trump da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı, seçim zaferini tebrik etti.

"Daha da verimli müzakere sürecine girilecek"

Ardından Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan bir seçim değerlendirmesi geldi.

Pompeo, Türkiye'de seçimin sona erdiğini, artık daha da verimli bir müzakere sürecine girilebileceğini söyledi.

"Türkler çözümün önemli bir parçası"

ABD ve Türkiye arasında yapılan Münbiç anlaşmasına da değindi. Pompeo, ilişkilerin bu süreç üzerine kurulmasından "umutlu" olduklarını söyledi.

"Benim görev yaptığım süre içerisinde Türkiye'yle (ilişkiler zordu), daha önce de öyleydi. Bizim SDG'yle yakın ilişki kurmamızdan memnun değillerdi. Üç hafta önce Münbiç konusunda gelişme sağladık. Sonuçta onlar (Türkler) siyasi çözümün önemli bir parçası olacaklar. Onlarla en iyi şekilde yan yana çalışmayı kabul etmemiz lazım."

Kaynak: TRT Haber