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Polonya Başbakanı Szydlo istifa etti

Polonya'da Başbakan Beata Szydlo'nun istifa ettiğini, bu görevi Başbakan Yardımcısı, Kalkınma ve Maliye Bakanı Morawiecki'nin üstleneceği açıklandı.

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Polonya Başbakanı Szydlo istifa etti

Polonya Hükümet Sözcüsü Beata Mazurek, yaptığı açıklamada, Başbakan Szydlo'nun Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) Yönetim Kurulu toplantısında sunduğu istifasının kabul edildiğini bildirdi.

Parti Yönetim Kurulunun, Mateusz Morawiecki'yi başbakan adayı olarak göstereceğini belirten Mazurek, Szydlo'nun gelecekte de Polonya hükümetinde önemli bir pozisyonda bulunacağını kaydetti.

Kültür Bakan Yardımcısı Jaroslaw Sellin ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Morawiecki hükümetinin gelecek hafta salı günü kurulmasının beklendiğini, ocak ayında hükümette bazı değişiklikler olabileceğini ifade etti.

Beata Szydlo da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Bu iki yıl benim için olağanüstü bir dönemdi.'' ifadesini kullandı.

Etiketler: polonya, beata szydlo
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