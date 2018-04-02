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Buradasınız : » » "PKK ve DEAŞ aynı paranın iki yüzü"

"PKK ve DEAŞ aynı paranın iki yüzü"

Afrin'in Racu beldesinde arama tarama faaliyetleri devam ederken, ÖSO komutanı Abdullah, bu patlayıcıların PKK ve DEAŞ'ın "aynı paranın iki yüzü" olduğunun kanıtı olduğunu söyledi.

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&quot;PKK ve DEAŞ aynı paranın iki yüzü&quot;

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'in Racu beldesinde arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

ÖSO komutanlarından Halid Ebu Abdullah, Afrin'in kuzeyindeki Racu beldesinde mayın tuzaklayan bir grup teröristi tespit ve takip ettiklerini söyledi.

Abdullah, "Şu an PKK'nın kampındayız. Onları buraya kadar takip ettik. Bu mayınları tuzaklıyorlardı. Uzman ekibimiz bunlar üzerinde çalışıyor" dedi.

ÖSO komutanı, bu patlayıcıların "PKK ve DEAŞ'ın aynı paranın iki yüzü olduğunun kanıtı olduğunu", DEAŞ ile savaşırken de bu yöntemi kullandıklarını gördüklerini söyledi.

Gün içinde Türk savaş uçakları da Racu beldesinde dağlık alanda bir grup YPG/PKK'lı tespit etmiş, hava operasyonu düzenlenmişti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ÖSO, 18 Mart'ta Afrin'i terörden arındırmıştı. Operasyonlar sırasında sıkışarak dağlık alanlara saklanan YPG/PKK'lı teröristleri ve tuzakladıkları patlayıcıları arama tarama faaliyetleri sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: tsk, racu, PKK, patlayıcılar, OSÖ, DEAŞ, afrin
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