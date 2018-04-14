Pentagon'dan Suriye açıklaması: 105 füze atıldı

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Kenneth McKenzie ve ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Dana White, Pentagon'da düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.
Açıklamanın satır başları şu şekilde:
105 füze atıldı, bütün hedefler başarılı şekilde vuruldu.
Suriye'de savaş arayışında değiliz.
Rus savunma sistemlerinin kullanıldığına dair bir gösterge yok.
Saldırıyı önlemede Suriye büyük ölçüde etkisizdi.
Suriye kimyasal silahlarla bağlantılı ekipman ve malzemenin çoğunu kaybetti.
Sivil kaybın yaşanmamasına çalışıldı, kayıp olduğu yolunda bilgi de yok.
Suriye'nin bir daha kimyasal silah kullanamayacağından eminiz, kimyasal programları yıllar öncesine geriletildi.
Kaynak: TRT Haber