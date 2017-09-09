"Panda ailesine" doğum günü kutlaması

İspanya'nın başkenti Madrid'deki hayvanat bahçesinin "sakinleri" arasında yer alan "panda ailesi" için doğum günü kutlaması düzenlendi.

"Bing Xing" isimli erkek panda ile "Hua Zui Ba" isimli dişi pandanın yavrusu olan Madrid'deki hayvanat bahçesinde doğan ilk dişi dev panda "Chulina" bir yaşına girdi. Söz konusu dişi ve erkek pandanın 2013 yılında da "Xing Bao" ismi verilen erkek yavrusu dünyaya gelmişti.

Doğum günleri yakın tarihlerde olan "panda ailesi" için düzenlenen kutlamaya hayvanat bahçesinin ziyaretçileri de katıldı.

Barınaklarının olduğu yerdeki açık alana çıkarılan pandalar, hayvanat bahçesi yetkililerinin hazırladığı bambudan yapılmış ve üzerine elma, karpuz gibi meyvelerin konulduğu büyük dondurmalı pastayı yedi. Hayvanat bahçesinin ziyaretçilerine de kesilen pastadan ikram edildi.

İspanya Kralı Juan Carlos'un, 1978'de Çin'e yaptığı ziyarette hediye edilen erkek ve dişi panda, Madrid'deki hayvanat bahçesine getirilmişti. 1982'de Madrid'de doğan ilk erkek pandaya "Chulin" adı verilmişti.

Avrupa'daki çeşitli hayvanat bahçelerinde 14 dev panda bulunduğu belirtilirken, bunların 4'ü Madrid'deki hayvanat bahçesinde yaşıyor. 500 farklı türden yaklaşık 4 bin hayvanı barındıran Madrid Hayvanat Bahçesi'ni yılda 1,5 milyon kişi ziyaret ediyor.