Pakistanlılara hakaret eden İngiliz milletvekili istifa etti

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin kadın milletvekili Sarah Champion, ülkedeki Pakistanlıları çocuklara cinsel istismarla suçladığı köşe yazısına gelen tepkilerin ardından gölge kabinedeki görevinden istifa etti.

Champion, geçen cuma günü The Sun gazetesinde yayımladığı köşe yazısında kullandığı, "İngiltere'nin beyaz kızlara tecavüz eden ve onları istismar eden Pakistanlı erkeklerle sorunu var" ifadesine gelen tepkiler üzerine gölge kabinedeki "Kadın ve Eşitlikten Sorumlu Bakan" görevini bıraktı.

Milletvekili yazısında, "Bu insanlar cinsel saldırgan ve ortak özellikleri de etnik mirasları" iddiasında bulunmuştu. Champion, tepki çeken ifadelerin gazete tarafından eklendiğini ileri sürmüştü.

İstifa mektubunda "son derece kötü kelime seçiminden" dolayı özür dileyen Champion'ın görevini bırakmasının partisinin lideri Jeremy Corbyn tarafından kabul edildiği bildirildi.

Gölge kabine, İngiliz siyasetinde ana muhalefet partisinin potansiyel bakanlar kurulu anlamına geliyor.

The Sun'ın tepki çeken yazarı da övmüştü

Champion'ın köşe yazısında Pakistanlılara yönelik kullandığı ifade, The Sun gazetesinde önceki gün yayımlanan yazısında "Müslüman sorunu" ibaresini kullanan Trevor Kavanagh tarafından da övülmüştü.

İngiltere'deki Yahudi ve Müslüman sivil toplum örgütleri, ülkede "Müslüman sorunu" bulunduğu değerlendirmesinde bulunan köşe yazarı Kavanagh'ı, Bağımsız Basın Standartları Örgütüne (IPSO) şikayet ederken, İşçi Partisi’nin Müslüman kadın milletvekili Naz Shah öncülüğünde 107 milletvekili de yayımladıkları açık mektupla The Sun'ı eleştirmiş ve özür dilemeye çağırmıştı.

Trevor Kavanagh, makalesinde, İslam'ı Avrupa'yı ve İngiltere'yi birbirine bağlayan ancak "dile getirilmeyen korku" olarak nitelendirmişti.

Gölge kabineden istifa eden milletvekilinin yazısına da atıf yapan Kavanagh, “Champion gibi İşçi Partili milletvekilleri sayesinde Müslümanların spesifik bir sorun olduğunu söylemek kabul edilebilir oluyor.” değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kavanagh yazısını, "Yakında, göçün kontrolünü yeniden ele alacağız. O vakit Müslüman sorunu hakkında ne yapacağız?" ifadeleriyle bitirmişti.