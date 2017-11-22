  • 22 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Pakistanlı kadın futbolculara TİKA forması

Pakistanlı kadın futbolculara TİKA forması

TİKA, Pakistan Futbol Federasyonuna bağlı Diya Kadın Futbol Kulübüne spor malzemesi yardımında bulundu.

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Pakistanlı kadın futbolculara TİKA forması

Pakistan'da kadınlar ve genç kızlar arasında son yıllarda futbol giderek yaygınlaşıyor. 

Türk işbirliği ve Kalkınma Ajansı Başkanlığı, bu faaliyetlerin desteklenmesi kapsamında spor malzemesi desteği sağladı. 

Çin’de 70 ülkenin katılımıyla düzenlenecek olan uluslararası futbol turnuvasında Pakistanlı kadın sporcular TİKA logolu formalarıyla mücadele edecek.

Diya Kadın Futbol Kulübü’ne temin edilen spor malzemeleri, Karaçi'de düzenlenen törenle sporculara teslim edildi.

Törene, TİKA İslamabad Koordinatörü Mehmet Emre Aktuna, TİKA Koordinatör Yardımcısı İbrahim Katırcı, Pakistan Futbol Federasyonu yetkilileri ve sporcular katıldı.

Aktuna törende yaptığı konuşmada, sporun genç kızların sosyalleşmesinde ve özgüvenlerinin inşasında önemli bir araç olduğunu vurguladı ve sporculara başarılar diledi. 

Diya Kadın Futbol Kulübü Başkanı Sadia Sheikh de TİKA’dan gelen bu desteğin, Türkiye-Pakistan dostluğunun somut bir örneği olduğunu belirterek Türkiye’ye ve Türk halkına teşekkür etti.

Kaynak: AA
 

Etiketler: TİKA, Pakistan, futbol takımı
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