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Pakistan'da intihar saldırısı: 26 ölü, 49 yaralı

Pakistan'ın Pencap eyaletinin başkenti Lahor'da gerçekleştirilen bombalı intihar saldırısında 26 kişi öldü, 49 kişi yaralandı.

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Pakistanda intihar saldırısı: 26 ölü, 49 yaralı

Pakistan'ın Pencap eyaletinin başkenti Lahor'da gerçekleştirilen bombalı intihar saldırısında 26 kişi öldü, 49 kişi yaralandı.

Pencap Eyaleti Sağlık Bakanı Selman Refik, yaptığı açıklamada, şehrin işlek noktalarından Feruzepur Caddesi'nde Pencap Başbakanı Şahbaz Şerif'in ofisinin yakınlarında meydana gelen patlamada, 8'i polis olmak üzere 26 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Refik, yaralanan 49 kişiden 10'unun durumunun kritik olduğunu kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

İntihar saldırısı, Pencap Başbakanı Şahbaz Şerif'in ofisinin de bulunduğu yerin yakınlarında meydana gelmişti.

Etiketler: Pakistan, Pakistan'da intihar saldırısı
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