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Orta Afrika Cumhuriyeti'nde şiddet olayları: 12 ölü

Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki (OAC) bir Müslüman mahallesinde el bombasının patlaması sonrasında çıkan şiddet olaylarında, 12 kişi hayatını kaybetti.

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Orta Afrika Cumhuriyetinde şiddet olayları: 12 ölü

Yerel basındaki haberlere göre, başkent Bangui'de Müslüman mahallesindeki Ali Babolo Camii imamı, bugün 1 el bombasının patladığını söyledi.

Tanıklara göre, Müslüman mahallesini kontrol eden silahlı gruplar ile Katolik mahallesini denetim altında tutan silahlı gruplar arasındaki karşılıklı çatışma sonrası, kimliği bilinmeyen bir kişi el bombalı saldırı düzenledi.

Patlama sonrası taraflar arasında çıkan olaylarda sivillerin de bulunduğu 12 kişi yaşamını yitirdi, birçok kişi de yaralandı.

Bölgede iş yerleri kepenk kapatırken Birleşmiş Milletler (BM) Barış Misyonu (MINUSCA) olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Aynı bölgede MINUSCA ve yerel ordu birlikleri 8-10 Nisan tarihleri arasında Seleka silahlı grubu lideri ve üyelerine yönelik operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, 32 OAC vatandaşı ve 2 asker ölmüştü. Birçok ev de operasyonda zarar görmüştü. Ordu yetkilileri, operasyonun Müslümanlara ya da Hristiyanlara yönelik olmadığını belirtirken, BM dahil uluslararası toplum, sivillerin hayatını kaybetmesine büyük tepki göstermişti.

Kaynak: AA

Etiketler: şiddet olayları, ota afrika cumhuriyeti, müslüman mahallesi, el bombası
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